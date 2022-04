Veneetsia kunstibiennaali Ukraina paviljon: kuraator põgenes töödega sõja eest

Biennaalil omandavad automaatselt suurema väärtuse need riigid, mis on üle elamas mõnd kriisi või sõda. Nende kunstnike töödel on justkui rohkem eluõigust. Igal juhul paistavad need alati rohkem silma - ka sellised, mis käsitlevad juba möödunud ebaõiglust.