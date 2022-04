Maailma räsivad kõrged toormehinnad. Paljud arvavad praegu, et selle peamine põhjus on Putini sõda Ukrainas. Venemaa on ju maailma suurim naftatoodete ja naftaeksportija ning andis koos Ukrainaga kolmandiku maailma nisu- ja odraekspordist.

Kuid kaks asja panevad selle seletuse kahtluse alla