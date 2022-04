Kiievisse sisse sõites võib näha purukslastud bensiinijaamasid ja laohoonesid. Mürsud on tabanud ka kõrgeid elumaju. Tee ääres on purukslastud tank ja veoauto. Ümberringi vedeleb prahti: veepudelid, konservid, kellegi saapad ja sussid. Kõige rohkem torkavad silma Vene armee rohelised toidupakendid.

Inimesed on siin juba sõjaga harjunud. Üks poiss istub tankirusude otsas ja mees ning naine teevad temast pilti. Kui kuulevad, et oleme ajakirjanikud, algab vestlus. Mees seletab, et see on Vene tank: venelaste omadel on teravate servadega tornid, aga ukrainlastel ümarad. Tegu on nähtavasti tankiga T-72b. Ukrainlased kasutavad võimalust ja teevad suveniiriks foto.