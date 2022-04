VIDEO | Mis toimub Shanghais? Näljas ja hirmul shanghailased avavad maailma karmima lockdown'i tagamaid

Juba neljandat nädalat vältava lockdown'i tagajärgi on kirjeldatud kui humanitaarkatastroofi. Hiina tsensuur on aga nii kõva, et teise Delfi TV-ga suhelnud shanghailase, Texasest pärit õpetaja Elizabethi sõnul ei tea inimesed Pekingiski, et Shanghai elanikel on raskusi toidu hankimisega. Või et linna majandus- ja sotsiaalsüsteemid on kokkukukkumise äärel, et enesetapunäitajad on lakke tõusnud või et koroonapositiivsed saadetakse kiiruga kokkuklopsitud ebasanitaarsetesse "koroonalaagritesse".