Gustav Kalm: Macron surfas valimisvõiduni Zelenskõi rahvusvahelise populaarsuse lainel

Le Pen mõistis Venemaa agressiooni kohe sõja alul selgelt hukka ja ehkki tema nägemus sõjajärgsest korrast nägi ette Prantsusmaa NATO väejuhtimise alt lahkumist ja uue Euroopa julgeolekustruktuuri loomist, mis hõlmaks ka Venemaad, ei tõusnud Ukraina sõda kunagi üheks peamiseks teemaks, olgugi, et Macron üritas Le Peni sel teemal rünnata ainsas presidendikandidaatide teledebatis. Just nimelt, ainsas. Nimelt Macron peaaegu et ei teinudki kampaaniat ja keeldus enamustest debattidest, sest ta olla Ukraina sõja lahendamisega nõnda hõivatud, et vaidlemiseks lihtsalt polevat aega.

Tõestamaks seda, kui hõivatud ta on, ning surfides Zelenskõi rahvusvahelise populaarsuse lainel, jättis Macron ükspäev habe ajamata ning vahetas ülikonna kapuutsiga pusa ja teksade vastu ning korraldas Elysée palees fotosessiooni, kus ta matkis sõjaseisukorras olevat presidenti.