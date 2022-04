EPL UKRAINAS | Venelased hävitasid Irpinis kõike peale kohalike kaitsetahte

Irpini Kiievi-poolne asum on rängalt kannatada saanud. Ilusad väikesed eramud koos juurdeehituste ja aedadega on muudetud kohutavaks põlenud kaoseks. Kõik on kildudest augustatud. Eriti sööbivad mällu ühe eramu aias olevad päikesepaneelid, mis on seda tabanud kildudest sõelapõhjaks muutunud. Siin-seal leitakse siiani lõhkemata mürske.

Silla, mis ühendas Kiievit Irpini ja Butšaga, lasid õhku Ukraina sõdurid Vene vägede lähenedes. Õhku lasti ka teine läheduses olev sild, sulgedes Vene soomusvägede tee Kiievi eeslinnadesse. Osa elanikke jõudis enne rünnakut lahkuda, kuid paljud jäid kohale, sest olid veendunud, et venelased ei suuda üle jõe tungida. Majapidamistes olevad loomad varustati võimaluse korral elektrooniliste jälgimisseadmetega ja lasti lahti. Ümbruskonna kodukitsed ongi sest saati vabapidamisel ja uitavad tänavatel uudishimulikult ringi, jälgimisseade kaelas. Elanikud on hakanud oma maju taas korda tegema ning siin-seal võib märgata kokku kogutud prügi ja ehitusjäätmeid. Tänavad on siiski vaiksed.