Prantsusmaa tsentristid on Macroni võidust hoolimata kahelt poolt tule all

Kui Emmanuel Macron käis kampaania ajal ühes Prantsusmaa vaesemas linnas Dinanis, astus ta inimeste sekka – et rahva pulssi mõõta, nagu ta ütles. Meeleolud võttis kokku üks esireas seisnud naine. „Me elame viletsuses,” ütles ta.

„See riik ei toimi!” hüüdsid teised kohalviibijad. „Meile aitab!” Kui üks mees rääkis, et ta ei tule ots otsaga välja, vastas Macron, et selle vastu ta võitlebki. „Mulle küll sellist muljet pole jäänud,” torkas mees vastu.

Endisest pankurist noor president on esimesel ametiajal tööõigust liberaalsemaks muutnud ja lubanud reformida Prantsusmaa heaoluriiki põhjalikumalt kui eales pärast maailmasõda. Rahvusvaheliselt on teda kiidetud selle eest, et ta on teinud Prantsusmaa majandusest pandeemiaajastu tipptegija.