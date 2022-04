Autojuhid blokeerivad jultunult ja seadusevastaselt kõnni- ja rattateid. „Kui ütlen, et valesti pargitud, sõimavad näo täis”

15 aastat Tallinna kesklinnas elanud Mirtel (nimi muudetud – toim) näeb lastega jalutades päevast päeva sõidukeid, mis pargivad või peatuvad vales kohas. Ta astub ligi ja selgitab autojuhile, et sõiduk ei tohi kõnniteel olla. „Ei ole päeva, kui mul poleks mõne autojuhiga konflikti. Kui ütlen, et auto on valesti pargitud, sõimavad autojuhid lihtsalt näo täis,” kirjeldas ta.

Seda, et kõnniteel parkimine on pidev probleem, kinnitas ka Tallinna munitsipaalpolitsei (mupo) pressiesindaja Meeli Hunt, kelle sõnul on see kesklinnas suures osas põhjustatud laiskusest, mugavusest ja kultuuritusest. Probleem on väga aktuaalne ka magalarajoonides, kus tema sõnul pargitakse kõikvõimalikel viisidel: kõnniteel, haljasalal, liikluskorraldusvahendeid eirates ja teisi sõidukeid blokkides. Eelmisel aastal tegi mupo kõnniteel parkimise eest keskmiselt 16 trahvi päevas ehk kokku 5906. See on jäämäe veepealne osa, sest kõiki juhtumeid ei suudeta fikseerida.