„See diskrimineerib mehi!” Naisorganisatsioon on vastu naistevastase vägivalla tõkestamise direktiivile

Euroopa Komisjon on pärast pikka kaalumist tulnud välja ettepanekuga luua naistevastase ja perevägivalla tõkestamiseks uus direktiiv, mille kohaselt peaks vägistamise määratlus lähtuma nõusoleku puudumisest, millega kriminaliseeritaks kübervägivald ja mis näeb ette ohvrite abiteenuste arendamist. Nüüd palutakse kõigil riikidel kujundada tulevase direktiivi kohta oma seisukoht.

Eesti justiitsministeeriumile on esitanud oma arvamuse peale ministeeriumite 11 asutust, sealhulgas MTÜ-d. Kui enamik on mööndustega direktiivi kui sellisega nõus, siis erandina tõusevad esile Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ) ja Eesti naiste varjupaikade liit (ENVL), kes teatavad oma ühises vastuskirjas resoluutselt, et ei toeta direktiivi vastuvõtmist.

„Arusaamatu on ka soopõhise kriminaalõiguse juurutamise soov tänapäevases Euroopas, me ei ela ju islamiühiskonnas, kus meestele ja naistele kehtivad traditsiooniliselt eri reeglid,” märgitakse ühisvastuses.