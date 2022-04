OTSE | Jazziauhinnad 2022. Aasta džässmuusikuks valiti Kirke Karja

KATEGOORIAD

Aasta Jazzmuusik — jazziauhinna eesmärk on laiemalt tunnustada Eesti aktiivsemaid, professionaalsemaid ja loomingulisemaid tegevjazzmuusikuid. Hinnatakse eesti kodanikke ja residente, kes on kolme viimase aasta (2018-2021) jooksul enim silma paistnud oma loomingulise tegevusega. Preemiaks on 3500 eurot koostöös Seesam Kindlustusega.

Auhinna pälvis Kirke Karja.

Aasta Jazzansambel — kandideerida võib loominguliselt aktiivne kollektiiv, mis on edukalt tegutsenud mitte vähem kui kolm aastat. Ansamblil peab olema ilmunud vähemalt üks album. Ansambli väikseim koosseis on duo ning juhtliige peab olema Eesti kodanik või resident. Auhinnafond: preemia 2000.- koostöös Eesti Autorite Ühinguga.

Aasta Jazzansambliks valiti Jaak Sooäär, Ara Yaralyan ja Markku Ounaskari.





Aasta Jazzihelilooja — auhinna eesmärk on tunnustada jazziheliloojaid, kes panustavad meie valdkonna muusikalise pärandi loomisse ning teevad koostööd teiste muusikutega nii Eestis kui ka väljapool. Kandideerida võib loominguliselt viljakas jazzihelilooja/loominguline rühmitus, kes on viimase kahe aasta jooksul silma paistnud oma heliloominguga ja/või kellelt on tellitud teoseid. Teos peab olema noodistatud ja kontserdil ette kantud. Auhinnafond: preemia 2000.- koostöös Eesti Autorite Ühinguga.

Aasta jazzheliloojaks valiti Peedu Kass.

Jazziedendaja 2022 — auhinna eesmärk on tunnustada inimest või organisatsiooni, kes on oma tegevusega andnud olulise panuse jazzmuusika tutvustamisse ja arendamisse Eestis. Auhinnale ei saa kandideerida Jazzkaare ja Eesti Jazzliidu töötajad. Auhinnafond: kõige nutikam JURA E8 espressomasin festivali peatoetajalt JURAlt ning vabapääse Jazzkaare ja Eesti Jazzliidu kontsertidele aasta jooksul.

Võitjaks kuulutati Klassikaraadio ja Ivo Heinloo.

Noor Jazzitalent — Noore Jazzitalendi auhind on mõeldud eelkõige hindamaks noorte muusikute initsiatiivi ja head taset ning julgustamaks nende ettevõtmisi. Noore Jazzitalendi auhinna eesmärk on tunnustada noort, kuni 26-aastast andekat muusikut, kes on saavutanud midagi märkimisväärset ja panustanud ise saavutusse oluliselt enam kui tema eakaaslased tavaliselt. Auhinnafond: 1000€ Telliskivi Loomelinnakult, võimalus esineda Jazzkaare korraldatud kontserdil aasta jooksul.

Võitis Anett Tamm.