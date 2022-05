AUTORIKÜLG | Kaspar Allik: ole valmis, et koera jope maksab rohkem kui su enda oma

Kui ligi kolm kuud vana Toto esimest korda kätte saime, oli rõõm suur. Temast on suur rõõm siiani, kui ta on ligi 2,5-aastane. Viimase umbes kahe aasta jooksul oleme aga saanud peale rõõmu ka hulgaliselt raviarveid, millega algul arvestada ei osanud.

Sellest pole midagi, iga käik on olnud vajalik, sest tihti ei saa süda rahu enne arsti juures käimist. Kirjutan seda osalt ise arvepidamiseks ja ehk on sellest abi ka teistele, kel juba on koerad või kes plaanivad koera võtta.

Viimase natuke üle kahe aasta jooksul oleme arsti juures käinud keskmiselt korra kvartali jooksul.

