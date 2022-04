Marika Priske: kui mõistust napib, tuleb juurde osta – haridus vajab kindlat protsenti SKT-st

Ukrainas alanud sõda pani otsustajad kiirelt tegutsema, lükates olulised kuid soiku jäänud riigikaitseprojektid ja kokkulepped uuesti liikuma. Kiiresti leiti allikad kaitsevajaduste pikaajaliseks rahastamiseks. Sõjaga võrreldavat raputust hariduses, mis otsustajatele ja vajalikele protsessidele hoo sisse lükkaks, on raske ette kujutada. Karta tuleb, et hariduses võib vaikne allakäik edasi vinduda.

Juhi ning majandusinimesena annan endale selgelt aru, et raha on enamasti alati liiga vähe, sest soove ning plaane on alati rohkem kui võimalust neid rahastada. Sellele vaatamata paistab mulle, et praegu on hariduses, eriti kõrghariduses, raha puudujääk siiski tõusnud kriitilise tasemeni.