EPL UKRAINAS | Harkivi metroo elanikud harjuvad uue eluga

Et Harkivi metroosse laskuda, tuleb niisama hästi kui riigipiir ületada ja läbida hoolikas dokumendikontroll. Läheme Universõteti jaama. Üldiselt ei aja metroo lõhna mitte millegagi segi, kuid praegu on siin kõik teisiti. Tunned hoopis püsivat niiskuse lõhna, tuul vastu ei puhu. Seda seetõttu, et rongid ei sõida ega aja õhku ringi.

Pärani pöördväravatest möödudes satume vestibüüli. Siin on niiskuse lõhna veel teravamalt tunda, oleksime nagu sauna eesruumis. Perroonile viiva trepi keskel seisab suur teler. Kell 9 hommikul on see välja lülitatud, sest kõik allmaaelanikud pole veel ärganud. Kahel pool perrooni seisvates rongides elavad inimesed, mõned juba Venemaa Ukrainasse sissetungi esimesest päevast saadik.