EPL UKRAINAS | Naisi, kes pommitamise ajal maja ümbrust koristavad, pole võimalik võita

Viimastel päevadel on Harkivi äärelinn Põhja-Saltivka Vene vägede tule all. Ukraina relvajõud ei luba ajakirjanikel sinna praegu sõita, et neid mitte ohtu seada. Seetõttu suundume naaberkvartalisse, mida nimetatakse Saltivkaks.

Sõidame Saltivkasse furgoonautos koos vabatahtlikega, jalgpallitreenerite Oleh Ptašõki ja Tõmur Pugunetsiga. Treeninguid linnas ei toimu, kuid sportlased jäid linna ja hakkasid vabatahtlikeks. Auto on auke täis, Pugunets jäi hiljuti sellega tule alla. Tal vedas, et ta haavata ei saanud. Ptašõk helistab ühele Saltivka elanikule, et saada teada, milline on sealne olukord. Elanik vastab, et pommitamist on kuulda, kuid seni veel kusagilt kaugelt. Otsustame edasi sõita. Kesklinnast Saltivkani sõidame umbes 15 minutiga.

Kolmest majast ümbritsetud õues on meil vastas umbes 15 inimest. Need ongi kõik, kes õue ümbritsevatesse majadesse – kaks tornmaja ja üks 12 trepikojaga viiekorruseline hoone – elama on jäänud. Varem elas seal umbes 2000 inimest.