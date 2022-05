Pettuse eest vangis istunud finantsnõustaja, püramiidskeemi müügimees ja kunagine pornotäht. Mõned eestlased Dubai kinnisvaralekkes

Värske rahvusvaheline leke paljastab välismaalased, kes on anonüümsuse kattevarjus oma raha luksuslikesse Dubai korteritesse ja villadesse paigutanud. Nende hulgast leiab ka 28 eestlast.

„Kus see kirjas on? Kust te need andmed võtsite!?” pärib Tartu lähistel elav mikroettevõtja ärritunult, kui kuuleb Eesti Päevalehe küsimusi tema kahe korteri kohta, mis asuvad Dubai kõrghoonetes.

Kas need andmed ei peaks avalikud olema? „No nad ei peaks olema, jah!” tunnistab mees pettunult.

Tal on õigus.

Suurejooneliste pilvelõhkujate, luksusliku elustiili ja päikeseliste randade kõrval tuntakse Dubaid veel ühe asja poolest: see on Euroopa ukselävel asuv maksuparadiis, mille seadused võimaldavad välismaalastel eriti lihtsasti raha kinnisvarasse peita.

Rahvusvaheliste ajakirjanike uurimine paljastab nüüd, et seal on avalikkuse eest varjatult villasid ja luksuskortereid paljudel Euroopa kurjategijatel, ametnikel ja sanktsioneeritud Vene poliitikutel.

Eestlasi on seal 28 – teiste seas püramiidskeemi müügimees ja endine pornotäht.