KULTUURIBIIT | Endla teatri näitleja Triin Lepiku playlist

Lavastuses mängivad veel Ago Anderson (Wanapagan), Tambet Seling (Kaval-Ants), Kadri Rämmeld, Sten Karpov, Indrek Taalmaa, Carmen Mikiver, Ireen Kennik, Sander Rebane, Meelis Rämmeld ja teised. Etendused toimuvad Pärnus Ringi tänaval asuvas vanas Greni katlamajas (Ringi 56). Loe lavastuse kohta rohkem siit.

Triin Lepik ütleb oma muusikavaliku kohta nii: "Muusikat kuulan mõnel perioodil hommikust õhtuni ja on aegu, kus päevade kaupa ei kuula mitte midagi. Minu muusikamaitse on täiesti seinast-seina - pikkadel jalutuskäikudel olen millegipärast jäänud kuulama erinevaid naisartiste, koduste toimingute taustaks mängivad 70-80ndatest (mõnikord ka 90ndatest) pärit hitid, kuid džässi, eriti instrumentaalpalasid, naudin ilmselt kõige enam".

Velvet Underground & Nico - Femme Fatale

Endla Teatris lavastunud Tom Stoppardi "Rock’n’Roll" tõi minu ellu Velvet Undergroundi. "Femme Fatale" on mind saatnud juba 14 aastat ja eriti neil perioodidel, kui mul on käsil mõne keerulise naisrolli loomine.

Red Hot Chili Pepper - By the Way

RHCP oli minu teismeea lemmikbänd ja mul oli kogumik "By the Way" kasseti näol, mida ma oma pleieris lõputult kuulasin, eriti selle nimilugu. Täna naudin kõiki nende albumeid, kuid kui kõlavad lood mainitud kogumikult, siis meenub alati 2002. aasta suvi - raamatud, mida lugesin; kohad, kus käisin; inimesed, kes olid siis mulle olulised.

Aretha Franklin - I Say a Little Prayer

"I Say a Little Prayer" on minu hea tuju lugu. Mis tahes hetkel, mis tahes versioonis ma seda kuulen, mul läheb alati tuju heaks. Üks minu väga ammuseid lemmikuid.

Amy Winehouse - Love is a Losing Game

Piinlik tunnistada, kuid Amy Winehouse’i eluajal ei arvanud ma tema muusikast eriti midagi. Ma küll teadsin mõnda tema lugu, kuid erilist vaimustust ei tundnud. Ja siis mingi hetk, umbes viis aastat tagasi, avastasin, et kuulan aina rohkem tema lugusid. Akustilist versiooni loost "Love is a Losing Game" naudin tema loomingust enim.