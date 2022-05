Sotsiaaltöötaja pole taksojuht. Riik ei toeta erivajadustega inimeste transporti

Riik lasi omavalitsustel sotsiaaltranspordi ümber korraldada, et toimiv süsteem paar aastat hiljem rahata jätta. Nüüd peavad kagunurga omavalitsused ise nuputama, mis eelarverida õhemaks lihvida, et erivajadusega inimesed koduseinte vahele ei jääks.

„See on väga hea asi. Olen ise ka olnud bussijuht, aga sellist täpsust, mis on neil poistel, kes seda korraldavad… Kõik kokkulepped on alati 100% pidanud,” on praeguse tarnspordilahendusega rahul Räpinast pärit Udo. Ja ta pole kordagi autos üksi arsti poole loksunud. „Ikka sõitsime mitmekesi, vahepeal läks auto täitsa täis,” kinnitab ta.

Tema arust on sõit taskukohane, Tartusse arstile sõidab ta kaheksa euro eest. „Kui peaks oma transporti kasutama, ei saaks kuidagi nii soodsalt,” ütleb Udo. Ta loodab, et selline süsteem jääbki toimima, sest see on seda vajavatele inimestele väga oluline.