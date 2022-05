Ida prefekt: Ida-Viru elanikele oli Ukraina sõja algus šokk

Milline on seis Narvas mõned päevad enne 9. mai tähistamist ja pärast Venemaa agressiooni algust? Kuidas inimesed suhtuvad, kui politsei palub Georgi lindid ja muud keelatud sümbolid eemaldada?



On rahulik. Tänavapildis on kindlasti vähem Georgi linte kui varasematel aastatel ja minu hinnangul on see seotud sellega, et valdav osa Eesti, sh Narva inimesi on seaduskuulekad. Oleme pikalt pingutanud, et kõigini jõuaks sõnum, mis on lubatud ja mis keelatud. Vestluseid Georgi lindi kandjatega on olnud palju ja need on möödunud rahumeelselt. Inimesed on suhtunud mõistvalt. Lindid pannakse ära. Jah, me ei tea, kas need võetakse pärast välja, kuid tänavapilt näitab pigem, et ei võeta.



Kuidas on see politseipoolne selgitamine käinud?