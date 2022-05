Kuni viimase ajani lääs kartis Putini tuumašantaaži. Hirm on kestnud viimased 15 aastat ja see algas Putini kõnest Müncheni konverentsil 2007. aastal. Miks ei võetud Ukrainat NATO liikmeks? Mitte sellepärast, et Ukraina ei vasta mingitele nõudmistele, vaid seetõttu, et kardeti Putini tuumašantaaži. Samal põhjusel kardeti reageerida Venemaa Gruusiasse tungimisele ja Krimmi annekteerimisele. Seetõttu polnud ka otsustavust, et tekitada Baltimaades korralik heidutus, sest üht roteerivat pataljoni igas Balti riigis ei saa ju pidada mingiks heidutuseks.

Läänel võttis väga kaua aega, et Putini Venemaast lähtuv oht kohale jõuaks.