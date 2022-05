Stalin ei pidanud 9. maid võiduks, tema arvates jäi õige võit sõjas saavutamata

eise maailmasõja võidukultus on tänapäeva Venemaal muutunud kvaasireligiooniks ja omamoodi lähtepunktiks, mille kaudu hakkab tavaline vene inimene teadvustama oma osa Vene rahvuslikus idees ja Vene rahvusliku identiteedi tunnet. Võidukultus on end tõestanud ja hoolimata Putini režiimi tegevusest on see edaspidigi konkurentsivõimeline kaubamärk, mis tunneb end patriotismiturul kindlalt. Ent pompoosne ja värvikas relvadega täristamine teenib aina rohkem Putini režiimi huve. Langenutele austuse avaldamine on iga aastaga muutunud teisejärgulisemaks ja omandanud 9. mail pigem sümboolse tähenduse.