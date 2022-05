EPL UKRAINAS | „Vastaspoolel saadetaks mind lihtsalt kahurilihaks.” Luhanski nooruk põgenes sõja alguses Ukraina armeesse

Kutsungites on sõjamehe koodnimeks Maloi, tsiviilelus aga hüütakse teda Kirilliks. Ta on 19-aastane ja pärit Luhanskist, kus ta koos noorema vennaga kohe sõja alguses lahkus. „Tulime kaitsma oma riiki sissetungijate eest, kes tsiviilisikuid tapavad,” räägib Kirill.

Tema sõnul oli elu okupeeritud aladel juba enne sõda nii kehv, et kõik, kes said, lahkusid juba ammu Venemaale või Ukrainasse sugulaste juurde. Jäid vaid need, kellel polnud kuhugi minna.