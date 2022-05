Haapsalus sündinud ja hiljem Tallinnasse Lasnamäele kolinud Pavel Botšarov (36), artistinimega Gameboy Tetris ütleb, et praegust integratsiooniolukorda siinsete eestlaste ja venelaste vahel ei anna võrreldagi sellega, mis kunagi, 10-15 aasta eest oli. „Aga seoses sõjaga läks see mitu sammu tagasi,” on Botšarov märganud. „Näen, kuidas kohvikutes ja tänavatel vene keelt kõnelevad inimesed räägivad vaikselt, poolsosistades. Praegu on kahjuks nii, et venelased ei taha välja paista. See on arusaadav.”