Venemaal asuvate Eesti sõjahaudade olukord pole teada

Selle sajandi alguses kajastati tihemini Venemaa ja Eesti vaidlusi mõlema riigi pinnal asuvate sõjahaudade hooldamise kohustuse üle, viimase kümne aasta jooksul paistab arutelu olevat ära vajunud.

Näiteks 2008. aastal märkis toonane välisminister Urmas Paet, et kuigi Venemaaga prooviti aastaid sõjahaudade lepet sõlmida, on katsed vähese info tõttu liiva jooksnud. „Venemaa teab väga hästi, kus asuvad Vene sõjaväelaste sõjahauad Eestis, kuid Eesti ei tea täpselt, kus on eestlaste sõjahauad Venemaal. Üks sõjahaudade lepingu teemaliste kõneluste objekte ongi olnud ligipääs Venemaa infole, ligipääs arhiividele,” ütles Paet siis. Samas asjas kritiseeris Eesti Venemaad ka neli aastat varem, 2004. aastal. Venemaa välisministeeriumi esindaja tembeldas Paeti väited kohe valeks.