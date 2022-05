„Nad tahtsid mind kasti lüüa praegu, raisk!” Maffiaveteran Robert Pohlaku ootamatu lüüasaamine

Prokuratuur tõi märtsis avaldatud aastaraamatus organiseeritud kuritegevusega seotud tähtsamatest võitudest esile elupõlise kurjategija, juba 1990. aastatel pommiplahvatuse ja tellimusmõrvu toime pannud Robert Pohlaku uuesti trellide taha saatmise.

„Ta asus organiseeritud kuritegevuse klassikaks saanud stiilis väljapressimisi toime panema, ning järgides kriminaalse subkultuuri põhimõtteid, nõudis varalise kasu üleandmist ka seetõttu, et leidis, et kannatanu oli Robert Pohlaku (kui tagaotsitava) asukohast politseid teavitanud ning on seetõttu Pohlaku ees „võlgu”,” kirjutab prokuratuur.

Pohlaku viimased vägiteod on tegelikult palju märulirikkamad, kui saab lugeda välja nendest mõnest pealiskaudsest lausest, kus võrreldakse tema tegevust kuritegevuse klassikaga. Avasime sel puhul Pohlaku viimaste tegemiste kohta käiva kohtutoimiku.