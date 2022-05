9. mail on Venemaa Ukrainas peetava sõja triumfist endiselt väga kaugel. Ja iga tulevikustsenaariumiga kaasnevad oma ohud. Pärast Kiievile sooritatud pealetungi katastroofilist äpardumist üritab Venemaa hõivata alasid Ukraina idaosas, ent riigi relvajõud on kurnatud ja sanktsioonid muutuvad üha kangemaks. „Nende jõududega, mis neil praegu on, ongi praegune rünnak kõik, mida nad veel teha suudavad,” ütles USA julgeolekunõukogu endine Vene-asjade direktor ja praegune CNA analüütik Jeffrey Edmonds.