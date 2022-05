EPL UKRAINAS | Kiievlastel soovitatakse paraadi korraldamise asemel keldris istuda

Euroopa päeva, 8. mai hommik algab õhuhäire tuttavate helide saatel. Seesama häire on ka üks põhjuseid, miks ukrainlased, teises maailmasõjas mõlema okupatsiooni all tohutu palju kannatanud rahvas sel aastal midagi ei tähista. Tähtpäevade lähenedes saatsid Kiievi võimud välja hoiatuse, et võtke neil päevil ometi sireeni tõsiselt. Rindel ebaedust vihale aetud venelased võivad korraldada üle riigi korraliku pommirahe.

Üks siia armeele abi toov vabatahtlik kinnitab, et sai hiljutisel lühikoolitusel samasuguse info: piiritagustele lennujaamadele olla koondatud märkimisväärne kogus ründemasinaid. Harilikult nad mehitatud lennukeid Ukraina kontrolli all olevasse õhuruumi enam eriti ei saada, aga mine sa hullu tea – võib tulla massiga lööma ja ega siis õhukaitsest lõpuni abi pole. Sest midagi peaks ju Putin näitama. Kui päris sõjaväljal näib kõik üsna hapu olevat, aitaks ehk väike „ilutulestik” tuju tõsta?