Maris Lauri: Eestile ei ole maikuus võidupüha, ei 8. mail ega ka 9. mail. Üks diktaator läks, teine jäi

Ometigi ei ole inimkond suutnud sõdadeta elada. Miks siis sõjad algavad? Ikka ja jälle näeme, et see on mõne diktaatori sõge soov allutada teisi rahvaid ja riike, tõestada enda tugevust ja võimsust ning soov minna ajalukku vallutustega. Ja siis on alati ka neid, kes löövad kaasa, kas samadest või mõnedest teistest isiklikest huvidest lähtuvalt või ka lihtsalt hirmust.