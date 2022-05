Väike sõjapõgenik nutab terve öö. Tuhanded ukrainlased vajavad traumast taastumiseks abi

11-aastane Ukraina poiss Bogdan (nimi muudetud – T. J.) on sõjapõgenik, kes elab juba mitmendat nädalat koos emaga ühes Eesti väikeasulas. Nende eest aitab hoolt kanda Eesti vabatahtlik Liis (nimi muudetud – T. J.). Ta on Bogdani pärast mures, sest talle tundub, et laps ei söö piisavalt.

„Bogdan ütles, et ei taha süüa, aga polnud hommikust saadik midagi söönud. Ma sain ta ikka nii kaugele, et valis supi ja pärast rõõmuga ka jäätise, aga kui mu enda lapsed sõid kõik taldriku tühjaks, siis Bogdan suutis süüa vaid napi kolmandiku oma supist ja mõne lusikatäie jäätist,” kirjeldab Liis. Ta on mitmel päeval märganud, et isuga söömist alustanud laps lükkab taldriku juba pärast mõnd ampsu eemale.