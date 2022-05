Riho Terras: Ukraina sõda tõi esile tsentraliseerituma Euroopa toetajad, need samad, kes on vastu uutele sanktsioonidele

Euroopa päeval on põhjust põhjalikumalt käsitleda Euroopa Liidu tulevikudebatti, mis toimub paralleelselt nii Euroopa tulevikukonverentsi egiidi all kui kerkib ka üles Euroopa parlamendis soovituslike raportite näol, mille kaudu on võimalik hinnata parlamendi ambitsiooni oma koha ning võimupiiride osas. Sellele seavad raamid reaalne poliitiline olukord ning käimasolev sõda Ukrainas, kus sõda käib minu hinnangul Euroopa pärast.