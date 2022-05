Kultuuriministeerium otsib lahendust. Peterburi eesti kultuuri kants veel uksi kinni ei pane

Kaks nädalat tagasi otsustas Eesti Kontsert lõpetada kontserttegevuse Peterburi Jaani kirikus. Kiriku kontserdisaali juhataja ja kunstiline juht Jüri Leiten andis sellest teada Pealinna „Meediavahi podcast’is”, öeldes, et teeb seda suure kahjutundega. „Venemaal on palju kultuuriinimesi seotud meie kirikuga, kes mõtlevad nagu meie, kannatavad saabunud olukorra pärast, rääkimata sealsetest eestlastest. Neile kirikuhoone ja tulevikulootuse jätmine peaks olema küll meie riigi asi,” ütles Leiten EPL-ile.

Peterburi Jaani kirikul on Eesti kultuuris ja ajaloos oluline koht. Oma kiriku said Peterburi eestlased 1860. aastal, hoone valmis Peterburi eestlaste annetuste ja tsaar Aleksander II raha abiga. Pastoriametit on seal pidanud Eesti rahvusliku liikumise juhid Jakob Hurt ja Villem Reiman, organistina on kirikus töötanud heliloojad Rudolf Tobias ja Mihkel Lüdig.

Paljud Eesti riigi rajanud eestlased omandasid hariduse Peterburis ja Jaani kirik on pikalt olnud seal eestlaste aktiivse seltsielu sümbol. Küllap mäletab mõni ajalootunnist, et just Peterburi Jaani kiriku eest alustasid rongkäiku 40 000 eestlast, kes liikusid 1917. aastal sinimustvalgetega läbi linna, nõudes Eesti aladele autonoomiat, mis mõni päev hiljem saavutatigi.