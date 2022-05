Eesti kaitse tuumik on jalavägi, kuid ka kaitsjaid peab kaitsma

Kindralmajor Veiko-Vello Palmi häirib Eestis müstilise hõbekuuli ehk silver bullet’i – sõjanduses on see ametlik termin – otsing. Lühidalt öeldes tähendab see arvamust, et mingisugune relvasüsteem või taktika toob lahinguväljal muutuse ja kõik seni tehtu on edaspidi tähtsusetu. Selle alla võib liigitada ka viimastel kuudel Eestis eriti aktiivselt arutatud keskmaa õhutõrje. „See on äärmiselt tähtis, ent see pole hõbekuul,” viitab Palm.