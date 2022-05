Eesti Kontserdi kommentaar Peterburi Jaani kirikuga seonduvale

Täna on sihtasutuse asutajaõigusi teostav kultuuriminister keelanud Eesti Kontserdil teadmata ajaks Peterburi Jaani kirikus igasuguse majandusliku tegevuse ja kultuurikoostöö ning Eesti Kontsert on oma tegevuse seal ka 2. maist peatanud. Samas on minister keelanud väljuda lepingust, mille täitmine – Peterburi Jaani kiriku kogudusele kuuluva hoone ülalpidamisega seotud kohustuste katmine – on sõjaolukorras ja kehtestatud sanktsioonide tingimustes võimatu.