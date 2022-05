Kaks kuud hädaolukorda. Eesti paindlikkus ja kiire reageerimine hoidis ära sõjapõgenike solgutamise

24. veebruari varahommikuks olid politsei- ja piirivalve (PPA) töötajad nagu paljude teiste riigiasutuste töötajad valmis kiiresti reageerima, et vajaduse korral hakata sõjakaosest põgenevaid ukrainlasi abistama. „Juba varem oli selline kokkulepe, et inimesed on maksimaalselt kahe tunni kaugusel, et vajaduse korral tööle tulla,” ütles PPA piirivalve juht Egert Belitšev. Seega saigi tänavusest iseseisvuspäevast Venemaa Ukraina ründamise tõttu osale eestlastele pingeline tööpäev.