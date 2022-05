Ravikindlustus võiks laieneda kõigile Eesti elanikele

„Sel võib olla 5000 põhjust ja üks neist võib olla see, et nad ei registreeri end töötuks ega otsi tööd,” vastas Eesti haigekassa ravikindlustuse osakonna juhataja Avely Raid-Lelov küsimusele, miks ligi 5500 põgenikul pole ravikindlustust. Ta täpsustas, et kindlasti on neidki, kes alles taotlevad perehüvitisi, pensionit ja töötuna arvele võtmist ning jõuavad statistikasse hiljem.