Eesti euroloo autor: kui Ukraina lugu tekitab Euroopa inimestes suurimat emotsiooni, on nad ka võitu väärt

Keda peate suurimaks konkurendiks?Ma ei pea ühtegi lugu konkurendiks. Mida rohkem häid lugusid, seda parem kogu üritusele. Aga kui sa küsid, millised on mu lemmiklood, siis need on Itaalia, Rootsi, Hollandi ja Šveitsi lood. Kusjuures, Šveitsi žüriis olin ma ka ise sel aastal ja panin selle loo esimeseks. Lahe oli pärast lugeda, et nad selle loo ka lõpuks valisid. Neil ei olnud Eesti Laulu laadset avalikku konkurssi, vaid lasid kinnisel konkursil žüriil loo ja laulja valida.Praegu ennustatakse võitu Ukrainale. Usute, et Ukraina võib olla sõja tõttu n-ö eelisseisus?Ma ei kasutaks siinkohal sõna „eelisseisus”, kuna see, mis Ukrainas toimub, on väga traagiline, ja sõna „eelis” tundub vale selles kontekstis.