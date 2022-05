„See on ajalooline hetk.” NATO-sse pürgiv Soome loodab Türgi vastuseisu hajumist

Seni ettevaatlikku stiili hoidnud Soome riigijuhtidelt võis pühapäeval kuulda haruldaselt konkreetset ja ilmekat selgitust selle kohta, miks valitsus on otsustanud NATO liitumistaotluse sisse anda. „Me oleme juba korra Venemaaga sõdinud ja me ei taha sellist tulevikku endale ega oma lastele,” ütles peaminister Sanna Marin vastuseks järjekordsele lääne meedia küsimusele, ega ta ei karda liitumisega Venemaad ärritada.

Marin seletas, et Venemaa sõda Ukraina vastu ei anna põhjust uskuda, et Soome oleks üksi jäädes kuidagi kaitstud. „Me ei teeks neid otsuseid, kui me ei oleks veendunud, et need parandavad meie julgeolekut,” lausus peaminister.