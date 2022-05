Demokraatia kriis? Keegi jälgis nuhkvaraga Hispaania poliitikuid, ka peaministrit

Tuntud küberjulgeoleku ekspert hoiatab, et Kataloonia iseseisvuslaste ja Hispaania tipp-poliitikute, sealhulgas peaministri jälitamiseks kasutatud nuhkvara Pegasus on paisanud kriisi kogu Hispaania demokraatia. Aprillis teatasid Toronto ülikooli uurimisühenduse Citizen Lab töötajad, et aastail 2017–2020 kasutati nimetatud nuhkvara vähemalt 65 Kataloonia iseseisvusliikumisega seotud inimese jälitamiseks. Paar nädalat hiljem teatas Hispaania valitsus, et ka peaminister Pedro Sáncheze ja kaitseminister Margarita Roblese telefonidesse häkiti eelmise aasta mais ja juunis Pegasuse abil.