Reformierakonna valiku võtmed on Keskerakonna käes

Keskerakond rammis lastetoetuste suurendamise küsimuses koalitsioonipartnerist ja peaministriparteist üle ning esitas eelnõu opositsioonihäältega riigikogu menetlusse. See käik ei pruugi tsentristidele lõpuks hästi mõjuda. Reformierakonna edasised valikud võivad olla päris head, kuigi peaminister Kaja Kallas polnud esmaspäeva pärastlõunal koalitsiooninõukogu koosolekult väljudes just kõige roosilisemas meeleolus ega taganenud möödunud nädalal öeldud sõnadest, et kui peretoetuste eelnõu peaks sellisel kujul opositsiooni häältega läbi minema, siis ta ei jätka. „Siis on uus poliitiline reaalsus ja see on see, et hääled on koos kellelgi teisel. Poliitikas otsitakse kõigepealt konsensust oma partneriga, nii nagu oleme koalitsioonilepingus kokku leppinud. Seda hetkel ei tehtud. Ka meile tuli see täieliku šokina, et selliselt minnakse edasi meiega rääkimata. Aga tõsi ta on, uus poliitiline reaalsus, kui need asjad lähevad läbi, on see, et minul valitsusena enam enamust taga ei ole,” tõdes Kallas.