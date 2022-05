Erakonnad vannuvad, et seekord pole lastetoetuste tõusu eelnõu taga ärimeeste motivatsioonipaketti

Kuidas ikkagi tekkis riigikogus neljal erakonnal just praegu ja nii kiiresti üksmeel esitada lastetoetuste suurendamiseks eelnõu, mis on viinud sulaselge valitsuskriisini? Põhiline teooria on olnud, et valitsuses opositsiooni mängida armastav Keskerakond tahtis Reformierakonnale jala taha panna ning võib-olla isegi püüda taastada eelmist valitsusliitu ja upitada Jüri Ratast taas peaministriks.