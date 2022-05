JUHTKIRI | Aidata abivajajaid, mitte kõiki ja rohkem

„Kindlustunde andmine ja Eesti inimeste toimetulek on meile oluline ning me kavatseme selle eest seista,” veeretab Jüri Ratas. Kaja Kallas raiub: „Esimene samm on, et Keskerakond loobub selle eelnõu toetamisest, muidu me ühisosa ei leia.” Ja samal päeval lepivad nende erakonnad kokku, et seovad veel kahe eelnõu vastuvõtmise usaldushääletusega! Need tulevad riigikogus teisele lugemisele 30. mail, aga ka valitsuse väidetavasti lõhki ajava lastetoetuste eelnõu esimene lugemine toimub ilmselt selsamal päeval. Tsirkus (mille eestvedaja on praegu Keskerakond)!