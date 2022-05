EPL UKRAINAS | Vanade halbade harjumuste naasmine näitab, kui õhuke on Ukraina patriotismikiht

Turujuht ütleb, et talle ei antud mingitki hoiatust. Ammugi mitte piisavalt vara, et inimesed saaksid näiteks oma vara putkadest välja viia. Pealegi kehtis linnas komandanditund ja polnud võimalik isegi kohale sõita, et midagi ette võtta. Alles pärast anti Perebiinisele üle paber, milles viidatakse armee vajadustele. Et linna justkui ohustaksid vaenulikud grupeeringud, kes tahaksid turu üle võtta. Ja seepärast on see nüüd Ukraina relvajõudude käsutuses. Kuid tegelikult on ettevõtmise tulem varemeväli, kuhu saab nüüd hakata midagi muud ehitama. Võib-olla kõrghooneid, mille rajamist putkad lihtsalt segasid.