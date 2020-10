Lõpuks on käes nädalavahetus! Nüüd on aega pikemate lugude jaoks, mida nädala sees ei jõua kiire töötempo kõrvalt märgata ja pole mahti süveneda. Valisime teile välja 10 lugu. On nii nõuandeid, meelelahutust, aga ka mitmeid tõsiseid ja mõtlemapanevaid teemasid.

Foto: Rauno Volmar

Ei ole midagi hirmsamat kui lapse surm. Miks ei sängitatud nõukogude ajal beebisid pereplatsile?

Liiva kalmistul leidub nurgake, kuhu on järjepanu, ridade viisi maetud ainult titad. Surnult sündinud, mõne päeva, mõne nädala, mõne kuu elanud imikud, kellest osal pole nimegi.

EPL, 30.10

Foto: Tiit Blaat

Eesti esimiljonär kolis kodumaale ja avab Jõhvis maailmatasemel tehnoloogiakooli

Viie miljardi dollarise väärtusega „ükssarviku” TransferWise’i asutaja Taavet Hinrikus elab nüüd aasta aega Londoni asemel Eestis.

EPL, 30.10

Kollaaž

Päästjate vilets elu unistuste tööandja juures: pisike palk, äng, unetus

Riik on aastaid silmi kinni pigistanud teadmise ees, et päästjad rabavad väikese palga tõttu mitmel töökohal. Päästeamet aga pälvis unistuste tööandja tiitli. Robert (56) otsustas mõned kuud tagasi panna punkti oma tööle, mida ta väga armastas.

Ta alustas vabatahtliku päästjana 1987. aastal, viis aastat hiljem sai temast ametlikult päästja. 25 aastat inimesi päästnud Robertil sai villand pärast üht pidulikku rivistust. Talle jäi silma, et ühel 30 aastat ennastsalgavalt päästjana töötanud mehel polnud ordenit rinnas, kuid mõni aasta päästeameti kontoris laua taga töötanul neiul oli.

„Seda oli nii valus vaadata, sest tean, mis tööd see mees on teinud, väga tubli mees. Selline ebaõiglus oli viimane piisk. Riik ei tunnusta meie tööd absoluutselt,“ räägib Robert.

Eesti Ekspress, 28.10

Foto: Tiit Blaat

Müüdid ja legendid. Kas Eestit juhivad tõesti vabamüürlased?

Vabamüürlust ümbritsevad rohked kuuldused ja müüdid, millest üks on pöörasem kui teine. LP rääkis Eesti vabamüürlaste praeguse suurmeistri Toomas Tõnise ja endiste vabamüürlastega, et välja selgitada, millist rolli mängib salajane vennaskond Eestis 2020. aastal.

EPL, 30.10

Zumapress /Scanpix

439 NIME | Vaata, kes eestlastest on kantud salajasse Hiina andmebaasi

Septembri keskel lekkis välja Hiina andmefirma „Zhenhua Data Information Technology Co” koostatud andmebaas, kuhu on kogutud infot 2,4 miljoni inimese sh eestlaste kohta üle maailma.

Eesti Ekspress 28.10.

Laura Nestor

Tallinna parimad söögikohad, kus kõik käivad, aga mida sina ei tea

Kulinaarsel ekskursioonil sai autor lisaks retseptidele kuulda ka vajalikke dieedinippe.

Pisikesi kohti, mida gurmaanikalduvustega inimesed kiidavad, aga vähesed teavad, on Tallinna viimastel aastatel tekkinud lademes. Tihti asuvad nad kuskil nurga taga. Teinekord ka keset pulbitsevat city-melu, aga juhuslikult neile peale sattuda pole eriti lootust.

Eesti Ekspress 28.10

Foto: Tiit Blaat

Etiketi õpetamisega tegelev Maimu Hint: kui teete apsakaid, teete vigu, siis ärge vabandage nii palju! Minge eluga edasi!

Etiketi õpetamisega tegeleva Maimu Hint jagab näpunäiteid ja tähelepanekuid. Näiteks on ta jälginud inimeste käitumist suvistel vabaõhuüritustel, kus pakutakse ka tänavatoitu. On juhtunud, et just endast väga hästi arvavad keskealised mehed on jäänud silma pigem negatiivsest küljest. „Ma ei mõista neid hukka, aga mul on paha istuda seal lauas.”

Oma Maitse 28.10

Tiit Koha

EESTI MATUS: Mida panna peielauale? Kust tulid puljong ja pirukas?

Peielaual on ajalooliselt kaks tarvilikku eesmärki: panna lahkunu eluteele nii väärikas punkt, et ta teispoolsusest tagasi ei tuleks etteheiteid tegema, ja sööta kaugelt tulnud peielistel korralikult kõht täis. Surmast, leinast ja matustest on nii eesti kui ka muu maailma kirjanduses rohkesti juttu. Kuigi tegu on justkui kurva sündmusega, pakub see rohkesti huvi ning kõneainet.

Maaleht 29.10

Foto: Andres Putting

Viljandist pärit tõusev artist Hans Noormets elust LA-s: siin võtavad maailma tipud mind tõsiselt, kodumaal on meie artistidel egode küsimus

Harva kohtab eestlasest muusikategijat, kellel on ambitsioon saada üliedukaks ka väljaspool kodumaad. Hans Noormets (23) ehk Rozell on kindlasti üks erand, sest karjääri osas on tal väga kindlad ootused. “Ma ei lepi vähemaga, kui Grammy võitmise või Billboardi tabeli tippu jõudmisega,” tunnistab noormees.

Kroonika 26.10

Foto: Argo Ingver

Maalehe ilmatarkade talveennustus | Kas tänavu saame lõpuks valge maa?

Kas tuleb jälle pea olematu talv, eelmise sarnane? Sellist küsimust võib iga päevaga kuulda aina sagedamini. Maalehe ilmatargad on uurinud seapõrnasid, ahvenauimesid, sügislehtede langemist ja veel sadat ilmamärki ning teavad vastust.

Maaleht 29.10