AASTA VALITSUST | Jaak Madison: kui vaid Tanel Kiike poleks, võiks ühiskonna ootuste elluviimisega igati rahul olla

Loomulikult on olnud teel kive ja kände ning komistatud, kuid suures plaanid on tänane valitsus suutnud töötada organiseeritult ja töövõimeliselt. Iga valitsuse puhul on võimalik ja peabki välja tooma nii negatiivseid kui positiivseid külgi.

Kriitilises pooles võib välja tuua näiteks sotsiaalministri tahtliku seadust rikkuva käitumise, kui jätkatakse maksumaksja raha raiskamist LGBT seltskonnale, mis tänase majanduskriisi valguses on veelgi enam tülgastav. Lisaks komistamised ministrite valikuga ja osade koalitsioonilepingus toodud punktide ebaefektiivse ellu viimisega.

Ühiskonna toetus

Kuid jagub palju rohkem ka positiivseid külgi.