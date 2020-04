AASTA VALITSUST | Maris Hellrand: ja ükski konn ei krooksugi enam

Eestis kehtestatud eriolukorraga kaasneb ka avalike kogunemiste keeld. See jõustus napilt mõned päevad enne Stenbocki iganädalaste pikettide aastapäeva 18. märtsil, ning on viimastel nädalatel osutunud üheks enim segadusttekitavaks piiranguks. Keskkonnakaitsjad RMK ees vahistati, 4 tartlast aeti laiali, aga saarlaste istuv protest sai toimuda ja andis ka soovitud tulemuse. Viimane aasta on näidanud, et kodanikuühiskond vajab avalikku ruumi ja füüsilist kooskäimist, mida ei asenda sotsiaalmeedia-aktivism.

Mäletate seda tunnet aasta tagasi, kui õhtused uudised äkki algasid piltidega sellest, kuidas kaabudes mehed Stenbocki maja poole marsivad? Siis tundus see nagu stseen düstoopiafilmist, mille normaliseerimise vastu me oma regulaarseid pikette ka alustasime. Kas oleme aasta jooksul selle filmi stsenaariumi järgi elama harjunud?