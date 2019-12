Adik Levin: aidakem Ukrainat vaktsiinidega, nakkusoht on meie poole teel

Miks ei teatatud meile, et Ukrainas on vaktsineeritud ainult 50 protsent vaktsineerimist vajavatest lastest? Maailma Tervishoiu Organisatsiooni arvates on olemas oht epideemiaks, kui riigis on vaktsineeritud alla 95 protsenti populatsioonist. On olemas selline mõiste nagu riigi nakkusohutus. Kahjuks meie paljud poliitikud arvavad, et riigi julgeolek sõltub ainult militaarsest komponendist, unustades ära, et nakkusjulgeoleku puudumine on samuti tõsine probleem igale riigile.