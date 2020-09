Vastus on alati väga lihtne. Humaanne süsteem vastsündinutele ja enneaegsetele lastele on see, kui igas olukorras on patsient asetatud esikohale ehk persooniks number üks. Persoon number kaks on alati ema ja pere tervikult ning meditsiin on selles pingereas alles kolmandal kohal.

Kuidas on aga asi lahendatud Eestis? Kas iga perearst peab ikka olema ärimees?