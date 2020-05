Tekib küsimus: kas nüüd koroonakriisi ajal on nad aru saanud, et oma lapsi ja ennast tuleb siiski vaktsineerida? Elukogemus lubab aga eeldada, et kui see möll läbi saab, hakkavad nad uuesti rääkima vaktsineerimise ohtlikkusest. Seda artiklit kirjutan aga neile, kes ikkagi kahtlevad ja mõtlevad sellele, et siiski on vaja oma lapsi ja ennast vaktsineerida.