Arst palus, et patsient palpeeriks oma kõhtu nii paremalt kui ka vasakult. Patsiendi käest küsiti, mida patsient tunneb. Patsiendil oli raske selgitada, mida ta tunneb oma kõhu palpeerimisel. Siis aga paluti patsiendil võtta peegel ja vaadata missugune on keel. Mis värvi on keele limaskest ja kas on katt. Tunne oli patsiendil väga ebameeldiv, kuna ta ei osanud täpselt edastada seda infot arstile, mida viimane vajas.