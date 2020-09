Kas te kujutate ette, et mõni Eestis tegutsev pank oma kliendiga nii käituks? Esmalt annab pagaritöökoja rajamiseks laenu. Kuid makseraskuste ilmnemisel, näiteks praeguse COVID-19 kriisi ajal, hakkab töökoda jõuliste meetoditega avalikkust eksitades üle võtma, et siis ise saiu küpsetada.

Sellise lähenemise korral oleks väga suur osa Eesti ettevõtetest pankade poolt koheselt ülevõetavad. Eesti pangad mõistavad oma klientide jätkusuutlikkuse olulisust ja mõistagi nad ei tee nii. Kuid antud Ameerika fond on otsustanud, et Eesti laenusaajal ei ole õigusi ning nad võivad kohe ja vabalt võtta kliendi äri üle.