Advokaat: valeprohvetid, kes kutsuvad veebis vihkama, ei erine sektijuhtidest, kes nõuavad mürgijoogi joomist

Siiani pole keegi kirjutanud ega rääkinud laimamisele õhutajate ja kihutajate ning valeuudiste vastutusest. Need on inimesed, kes avaldavad enda portaalides või Facebooki seinal valeuudiseid, laimu ja üleskutseid eesmärgiga, et kümned ja kümned ärakasutatavad kellelegi verbaalselt sisse sõidaksid.